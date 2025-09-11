Ричмонд
AP: Тело Кирка отвезут в его родной город на самолете вице-президента Джея Вэнса

Это подтверждает и введенное в штатах Юта и Аризона временное ограничение на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Гроб с телом американского консервативного активиста Чарли Кирка и его семью из Юты в Аризону сопроводит вице-президент США Джей Ди Вэнс на личном служебном самолете. Как сообщает Associated Press (AP), политик изменил свое расписание ради погибшего друга.

11 сентября Вэнс должен был посетить траурные мероприятия, которые запланированы в Нью-Йорке. Однако вместо этого он направился в Юту, где и был убит Кирк. Агентство отмечает, что вице-президент и его супруга встретятся там с семьей и близкими друзьями погибшего политика.

После встречи Вэнс сопроводит гроб и его семью в Аризону, где и жил Кирк. Это подтверждает и введенное в штатах временное ограничение на полеты, которое обычно вводится в рамках передвижения высокопоставленных лиц страны.

Как KP.RU писал ранее, ФБР предложило награду в размере 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству Чарли Кирка. Ведомство также опубликовало фото предполагаемого стрелка.

