Дефицит бюджета США в августе достиг 344 млрд долларов

Минфин США опубликовал отчет о госрасходах и доходах страны.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит бюджета Соединенных Штатов достиг отметки в 344 млрд долларов в августе 2025 года. Сумма выросла на Соответствующие данные наблюдаются в отчете Министерства финансов США.

Так, госрасходы Вашингтона выросли на 9,45% — до 689 млрд долларов, в то время как доходы возросли на 1,72%, достигнув 344 млрд долларов.

Отмечается, что повышение дефицита американского бюджета было неожиданным, поскольку месяцем ранее сумма достигала отметки в 291 млрд долларов. Как сообщает портал Trading Economics, аналитики также не ожидали повышения суммы, предсказывая снижение дефицита в текущем году.

При этом в аналогичном периоде за 2024 год дефицит фиксировался на уровне 380 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что размер госдолга США превысил отметку в 37 триллионов долларов, вновь обновив исторический максимум.