Александр Беглов: Открывшийся после реконструкции Курёхин-центр отвечает всем запросам культурной среды Петербурга

В Петербурге после реконструкции открылся Центр современного искусства имени Сергея Курёхина. Здание на Среднем проспекте Васильевского острова не просто отремонтировали — в нем создали уникальное культурное и выставочное пространство с новыми экспозициями. Открытие центра совпало со стартовавшим 11 сентября Санкт Петербургским международным форумом объединённых культур.
В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова и губернатор Александр Беглов. Татьяна Голикова отметила символичность того, что обновленный центр открылся в дни проведения Международного форума объединённых культур — знакового для Петербурга события.
«В городе, который славится своей культурой и историей, появляется ещё одно важное культурное пространство», — подчеркнула Татьяна Голикова.
С момента своего основания в 2004 году Центр Курёхина занимал здание бывшего кинотеатра «Прибой». Свои усилия для его реконструкции объединили органы власти, подрядчики и творческое сообщество Петербурга. После модернизации в Центре появился современный зал на тысячу мест для проведения концертов, малый зал-трансформер для спектаклей и лекций, выставочные пространства, профессиональные студии, медиатека, зоны отдыха. Отдельная экспозиция посвящена жизни и творчеству Сергея Курёхина — талантливого музыканта, композитора и авангардиста.
«Мы возвращаем городу один из его важнейших культурных центров. Это знаковое место культурной столицы. Точка притяжения для поклонников авангарда, всего самого передового в культуре. Мы поставили перед собой задачу — не просто отремонтировать здание, а создать современный культурный кластер, открытый для творчества и общения. Теперь это здание отвечает всем требованиям и запросам культурной среды Петербурга», — отметил Александр Беглов.
Он напомнил, что Центр современного искусства всегда оставался местом свободы, поиска и эксперимента. По словам губернатора, Сергей Курёхин не боялся новых направлений и всегда шёл своим путём, поэтому его имя стало символом нового мышления.
Художественный руководитель Центра Анастасия Курехина призналась, что результаты реконструкции превзошли ее самые смелые ожидания.
«Получилось даже лучше, чем, как мне кажется, мы планировали», — рассказала вдова музыканта. Она поблагодарила за поддержку Александра Беглова, который, по ее словам, «вдохнул энергию и силу в этот проект, благодаря чему все очень быстро было построено».
Губернатор, в свою очередь, отметил, что во время ремонта был сохранен уникальный дух Центра, и в этом заслуга его художественного руководителя.
«Петербург всегда был городом, где рождаются передовые идеи и смыслы. Сергей был одним из тех, кто их создавал», — добавил Александр Беглов.