Сложности отношений писателя и власти

В репертуар МХТ имени Чехова вернулась пьеса Михаила Булгакова «Кабала святош». Главные роли сыграли Константин Хабенский и Николай Цискаридзе.
Пьеса «Кабала святош» была написана специально для Художественного театра в 1929 году. Но путь на сцену ее ждал непростой — цензура не дремала. Булгакова заставляли менять произведение, сглаживать углы…. Сохранилось множество свидетельств — писем и дневников, — по которым можно судить о том, насколько болезненным для него был этот период травли, организованной критикой и властью. Поэтому и в трагифарсе, режиссером которого стал Юрий Квятковский, Михаил Афанасьевич (Илья Козырев) — отдельный герой. Он то становится незримым свидетелем порожденных его фантазией сцен и бесед, то, разрывая четвертую стену, обращается к залу, делясь переживаниями талантливого человека, которому нет места в собственной стране. Так что в результате получилась интертекстуальная постановка, полная аллюзий и символов, разгадывать которые придется, словно ребус, — автор сценической версии Михаил Дегтярев включил в канву текста не только отрывки исторических документов, но и злободневные факты и высказывания. В результате такого подхода родилось новое произведение-исследование, где интересно не только увидеть знакомых персонажей из классической драматургии, воплощенных современными мастерами, но и возможно проследить путь самой пьесы, который не менее сложен и драматичен, чем сам ее сюжет.
Гротеск и фантасмагоричность мира пьесы усиливается художественным решением, созданным Николаем Симоновым. Так, в детстве Людовик XIV и маленький Жан-Батист Поклен, будущий Мольер, предстают перед нами малышами с огромными головами, парадоксально пугающими и милыми одновременно. Но, несмотря на оригинальное и эпатажное визуальное решение, главной все же остается история взаимоотношений «короля-солнца» и его главного драматурга.
В роли Людовика в драматическом театре под псевдонимом Максим Николаев дебютировал Николай Цискаридзе. Изначально именно его режиссер и видел в этой роли, зная о его особом отношении к исторической личности.
— Он мне безумно интересен, потому что это верх абсолютизма, но, кроме того, первый указ, который был подписан им лично, — это распоряжение о создании Французской академии танца, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Николай Цискаридзе. — В процессе репетиций каждая фраза, сказанная или самим королем, или написанная Булгаковым, казалась нам злободневной, словно это написано не в XVII и начале XX века, а сегодня.
Мольера в постановке сыграл художественный руководитель театра Константин Хабенский. Кстати, тоже символично, что в прошлых постановках этот образ воплощали, руководя театром, Олег Ефремов и Олег Табаков.
— Несмотря на историю постановок в Художественном театре, изучение этого произведения не законечно, — отметил Константин Хабенский. — Наш спектакль — новое произведение, сотканное из множества архивных документов и реальных фактов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юрий Квятковский, режиссер спектакля:
— В процессе работы мы поняли, что в основе взаимоотношений драматурга и короля — игра, такая же наивная и искренняя, как в детстве. Конечно, в нее приходит и трагедия, но зерно остается тем же самым, становясь основой их дружбы. Другая важная тема постановки — анализ разных форм зависимости, ведь даже и любовь при определенном стечении обстоятельств превращается в кабалу, ограничивает нашу свободу.