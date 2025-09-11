Сложности отношений писателя и власти

Пьеса «Кабала святош» была написана специально для Художественного театра в 1929 году. Но путь на сцену ее ждал непростой — цензура не дремала. Булгакова заставляли менять произведение, сглаживать углы…. Сохранилось множество свидетельств — писем и дневников, — по которым можно судить о том, насколько болезненным для него был этот период травли, организованной критикой и властью. Поэтому и в трагифарсе, режиссером которого стал Юрий Квятковский, Михаил Афанасьевич (Илья Козырев) — отдельный герой. Он то становится незримым свидетелем порожденных его фантазией сцен и бесед, то, разрывая четвертую стену, обращается к залу, делясь переживаниями талантливого человека, которому нет места в собственной стране. Так что в результате получилась интертекстуальная постановка, полная аллюзий и символов, разгадывать которые придется, словно ребус, — автор сценической версии Михаил Дегтярев включил в канву текста не только отрывки исторических документов, но и злободневные факты и высказывания. В результате такого подхода родилось новое произведение-исследование, где интересно не только увидеть знакомых персонажей из классической драматургии, воплощенных современными мастерами, но и возможно проследить путь самой пьесы, который не менее сложен и драматичен, чем сам ее сюжет.