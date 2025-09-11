Ричмонд
Президент Армении заявил, что страна перестала быть «младшим братом» России

За последние годы российско-армянские отношения переросли формат «старшего и младшего брата» и стали по-настоящему партнерскими. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил президент республики Ваагн Хачатурян.

Он подчеркнул, что Ереван хочет, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения армянского правительства.

— Армянская власть работает для жителей Армении, для благополучия республики и процветания. Для этого правительство должно само решать, с кем и как работать, торговать, строить дипломатические отношения, — высказался Хачатурян.

При этом он признал, что Армения по-прежнему экономически зависит от России, но отметил, что и Москва в определенной мере зависит от Еревана, передает RTVI.

31 августа во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил радость по поводу партнерства и диалога между государствами и назвал «братскими» отношения между ними.

30 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских чиновников, депутатов и экспертов не вмешиваться во внутренние дела страны. Министр подчеркнул, что они должны «с большим уважением» относиться к суверенитету государства.

