ChatGPT подставил жителя Сингапура, судившегося с бывшей женой

Житель Сингапура, пытавшийся через суд добиться права на общение с детьми, представил в качестве доказательств ссылки на судебные прецеденты, созданные искусственным интеллектом. Об этом сообщил телеканал CNA.
Мужчина утверждал, что бывшая супруга препятствует его контактам с дочерьми. Женщина факт ограничений не отрицала, однако объясняла это агрессивным поведением экс-мужа в отношении семьи. В ответ истец решил подкрепить позицию подборкой схожих дел, сгенерированных с помощью ChatGPT.
Нейросеть предложила 14 якобы реальных прецедентов с упоминанием Женской хартии — закона, регулирующего семейные отношения в Сингапуре. Однако суд установил, что все приведенные дела были вымышленными, а ссылки на законодательство — устаревшими.
По итогам разбирательства суд отказал обеим сторонам в удовлетворении исков и обязал мужчину возместить судебные издержки в размере 770 долларов.
Ранее чат-бот от Google пожелал смерти пользователю, выполняя за него тест.