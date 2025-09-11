ChatGPT подставил жителя Сингапура, судившегося с бывшей женой

Мужчина утверждал, что бывшая супруга препятствует его контактам с дочерьми. Женщина факт ограничений не отрицала, однако объясняла это агрессивным поведением экс-мужа в отношении семьи. В ответ истец решил подкрепить позицию подборкой схожих дел, сгенерированных с помощью ChatGPT.