Туск: Польские военные отправятся на Украину, чтобы учиться сбивать дроны

Военнослужащие из Польши отправятся на Украину, чтобы учиться сбивать беспилотники. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Между собой уже разговаривают профессионалы, в том числе военные, каким образом Польше перенять украинский опыт», — рассказал он по итогам заседания Совета национальной безопасности.
По словам Туска, он принял предложение главы киевского режима Владимира Зеленского об отправке польских военных на Украину. Премьер республики также подчеркнул, что стороны уже начали обсуждение технических моментов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Туска, Вооруженным силам Польши удалось сбить четыре из 19 беспилотников, зафиксированных во время нарушения воздушного пространства республики.