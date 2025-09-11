Силы ПВО отражают удар украинских беспилотников по Смоленску

Отмечается, что всего произошло от трёх до пяти взрывов в южной части города. В небе над Смоленском были видны вспышки, а у автомобилей сработали сигнализации. Очевидцы сообщают, что расчёты ПВО работают по украинским беспилотным летательным аппаратам. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по селу Бессоновка. Также в результате атак БПЛА на территории региона пострадали пять человек, включая несовершеннолетнюю девочку.