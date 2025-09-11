Ричмонд
Исполком WADA не изменил решение о несоответствии РУСАДА

В столице Чехии Праге состоялось заседание исполкома WADA.

Источник: Аргументы и факты

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стал менять решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу, сказано на сайте WADA.

В столице Чехии Праге состоялось заседание исполкома WADA. Он решил восстановить Международную федерацию баскской пелоты, которая не соответствовала Всемирному антидопинговому кодексу с октября 2024 года.

Отмечается, что кроме РУСАДА, несоответствующими кодексу признаны Международная федерация фитнеса и бодибилдинга, а также Национальная антидопинговая организация Шри-Ланки. Вопрос Российского антидопингового агентства не рассматривался на исполкоме.

Напомним, Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск WADA к РУСАДА в декабре 2020 года и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.