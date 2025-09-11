Жителей Подмосковья предупредили об увеличении численности жигалок

«Внешне жигалка похожа на обычную муху, но есть и ключевые отличия: у нее более широкие крылья и серый окрас с темными вкраплениями. Главная отличительная черта — длинный и острый хоботок, вытянутый вперед, которым муха прокалывает кожу. В отличие от комаров, людей кусают как самки, так и самцы жигалок», — предупредили в ведомстве.