Жителей Подмосковья предупредили об увеличении численности жигалок

С приходом осени в Московской области увеличивается численность агрессивных мух-жигалок, которые являются активными кровососами. Об этом предупреждает Минэкологии региона.
«Внешне жигалка похожа на обычную муху, но есть и ключевые отличия: у нее более широкие крылья и серый окрас с темными вкраплениями. Главная отличительная черта — длинный и острый хоботок, вытянутый вперед, которым муха прокалывает кожу. В отличие от комаров, людей кусают как самки, так и самцы жигалок», — предупредили в ведомстве.
По данным Минэкологии Московской области, пик численности жигалок приходится на конец августа и начало осени. Чтобы избежать укусов мух-жигалок, ведомство рекомендует использовать репелленты, носить плотную одежду с длинными рукавами и брюки, а также установить дома противомоскитные сетки.
Напомним, ранее агроном Андрей Туманов рассказал об атакующих Подмосковье слизнях-каннибалах.