Постпред Небензя: РФ призывает Израиль отказаться от агрессии на Ближнем Востоке

Израильские ВС нанесли ряд ударов по Катару и Йемену. Иерусалим должен отказаться от «безрассудных действий». С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза.
Дипломат указал на использование Израилем «международного дипломатического прикрытия». Он уточнил, что в роли защитника выступают Соединенные Штаты.
«Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирального насилия в регионе. Аналогичный сигнал должны направить все члены Совета», — призвал Василий Небензя.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, при ударах Израиля по Катару подверглись опасности сотрудники посольства России. Объект атаки находился в квартале, где работают дипломаты.