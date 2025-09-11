Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Небензя: РФ призывает Израиль отказаться от агрессии на Ближнем Востоке

Постпред РФ при ООН Небензя обратился к Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Израильские ВС нанесли ряд ударов по Катару и Йемену. Иерусалим должен отказаться от «безрассудных действий». С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза.

Дипломат указал на использование Израилем «международного дипломатического прикрытия». Он уточнил, что в роли защитника выступают Соединенные Штаты.

«Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирального насилия в регионе. Аналогичный сигнал должны направить все члены Совета», — призвал Василий Небензя.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, при ударах Израиля по Катару подверглись опасности сотрудники посольства России. Объект атаки находился в квартале, где работают дипломаты.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше