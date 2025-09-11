Смолов впервые вышел на поле после возбуждения уголовного дела из-за драки

Футболист Федор Смолов впервые проводит матч после возбуждения уголовного дела против него. Об этом сообщил в четверг, 11 сентября, Telegram-канал Shot.
Спортсмен вышел на поле в стартовом составе медийного клуба «Броук Бойз» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурна».
Первоначально не возникало сомнений в том, что футболист примет участие в игре. Но после того, как было начато разбирательство по факту его участия в драке в столичном кафе «Кофемания», участие Смолова стало под вопросом. По информации Telegram-канала, у него подписан спонсорский контракт, который обязывает спортсмена сыграть в этом матче. Более того, он уже получил средства по данному соглашению.
— На стадион Смолов приехал на командном автобусе в сопровождении других игроков. Настроение у него не очень, — сказано в публикации.
Федору Смолову, в отношении которого возбудили дело после драки с посетителями «Кофемании», грозит три года тюрьмы. Он нанес травмы средней тяжести одному из пострадавших, сообщили 10 сентября в Telegram-канале Shot.
Инцидент в «Кофемании» произошел 28 мая. Тогда футболист ударил двоих посетителей заведения. Позже появилась информация о том, что неизвестные связались с ним и стали вымогать деньги. Как развивалась ситуация вокруг Смолова и что стало причиной конфликта — в материале «Вечерней Москвы».