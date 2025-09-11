Смолов впервые вышел на поле после возбуждения уголовного дела из-за драки

Первоначально не возникало сомнений в том, что футболист примет участие в игре. Но после того, как было начато разбирательство по факту его участия в драке в столичном кафе «Кофемания», участие Смолова стало под вопросом. По информации Telegram-канала, у него подписан спонсорский контракт, который обязывает спортсмена сыграть в этом матче. Более того, он уже получил средства по данному соглашению.