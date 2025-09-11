От беременности до первых дней жизни ребенка. Как в столичном роддоме помогают молодым родителям

В преддверии Дня города в столичном роддоме № 5 прошел традиционный День открытых дверей. О том, почему это событие — больше чем просто экскурсия, как меняются запросы современных отцов и какая поддержка нужна семье после родов, рассказал БЕЛТА главный врач 5-й городской клинической больницы Вячеслав Ващилин.
— День открытых дверей в вашем роддоме проводится с 2016 года. В этом году он проходит накануне Дня города. Это совпадение или символичный выбор?
— Безусловно, символичный. Рождение ребенка — это начало новой жизни, новой истории. И очень важно, что именно в преддверии Дня города мы открываем двери для будущих мам и пап. Это наша маленькая традиция, которая перекликается с большой традицией города — обновляться, расти и развиваться. Ведь каждая новая семья и каждый ребенок — это вклад в будущее Минска.
— Заметно, что вы уделяете все больше внимания будущим папам. Сегодня в ходе Дня открытых дверей вы представили школу подготовки к партнерским родам выходного дня. Почему именно такой формат?
— Это ответ на запрос времени. Современные отцы стали гораздо активнее: они хотят быть не просто сопровождающими, а полноценными участниками процесса рождения своего ребенка. Однако рабочий график часто не оставляет им времени на обучение в будние дни. Мы учли это и предложили интенсивный формат выходного дня: один день, максимум практических знаний и экскурсия в роддом. Это дает папам уверенность и необходимые навыки, чтобы поддержать жену в один из самых важных моментов их жизни.
И тренд налицо: если в прошлом году у нас было около 18% партнерских родов, то в этом году ожидаем уже почти 20%. Получается, что сегодня каждые четвертые роды — партнерские. Это отличная динамика, показывающая, что семья проходит этот путь вместе.
— Вы рассказали о школе подготовки к родам выходного дня. А если семья не планирует партнерские роды? Для них есть программы?
— Конечно, мы всегда думаем о разных сценариях. Поэтому параллельно у нас работают классические вечерние курсы для будущих мам. Это четыре насыщенных занятия, охватывающих весь путь: от сборов в роддом и тактики поведения в родах до основ грудного вскармливания, ухода за ребенком и первых дней дома. Женщина получает знания и уверенность, а значит, чувствует себя спокойнее. Наша философия проста: каждая семья должна получить именно ту поддержку, которая соответствует ее потребностям.
— Впервые в программе появился семинар-экскурсия. В чем его уникальность для родителей?
— Его главная ценность — эффект полного присутствия. Эта экскурсия дает будущим мамам возможность в реальном времени в сопровождении врача или акушерки осмотреть родильное отделение. Родители подробно узнают обо всех этапах родового процесса, что позволит им подойти к собственным родам с большей уверенностью и осознанной подготовкой.
— Какую общую философию вы закладываете в развитие роддома и клиники в целом?
— Семья — это абсолютный приоритет. Именно поэтому наша философия заключается во всесторонней поддержке семьи: мамы, папы и будущего ребенка на всех этапах — от беременности и родов до самого важного и волнительного периода первых дней жизни новорожденного.
Мы стремимся предоставить родителям исчерпывающую информацию и оказать необходимую помощь, чтобы развеять их страхи и опасения, обеспечив уверенность и спокойствие в это прекрасное время.
