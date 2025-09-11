От беременности до первых дней жизни ребенка. Как в столичном роддоме помогают молодым родителям

— Это ответ на запрос времени. Современные отцы стали гораздо активнее: они хотят быть не просто сопровождающими, а полноценными участниками процесса рождения своего ребенка. Однако рабочий график часто не оставляет им времени на обучение в будние дни. Мы учли это и предложили интенсивный формат выходного дня: один день, максимум практических знаний и экскурсия в роддом. Это дает папам уверенность и необходимые навыки, чтобы поддержать жену в один из самых важных моментов их жизни.