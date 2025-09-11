В Сети появились кадры первого полета американского самолета B-21 Raider

В Сети появились видеозаписи первого полёта второго стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Пентагон официально подтвердил, что этот современный самолёт, призванный заменить устаревающие модели B-1 и B-2, успешно выполнил свой первый полёт.
Военное ведомство отметило, что теперь в воздухе одновременно находятся два B-21 Raider, что значительно ускоряет программу летных испытаний. Это важный этап в проверке всех систем управления и вооружения новой машины, которые должны обеспечить её высокую эффективность в стратегических операциях.
В заявлении, опубликованном Управлением министра ВВС США, подчёркивается, что B-21 Raider будет служить гарантией непревзойдённой стратегической мощи для сдерживания противника, а также обеспечит боевое превосходство американских военно-воздушных сил.
