Украина столкнулась с серьёзными демографическими проблемами, говорится в материале EUobserver.
Издание подчёркивает, что с такой ситуацией ещё не сталкивались ни в одном государстве. В публикации сказано, что несмотря на то, что цифры потерь Вооружённых сил Украины полностью не озвучены, предполагается, что уровень смертности на Украине почти в три раза превышает уровень рождаемости.
«Украина столкнулась с демографическими проблемами, с которыми не сталкивались ни в одной стране мира», — пишет издание.
На демографическую ситуацию оказывают влияние украинский конфликт, а также демографическая политика киевских властей.
Ранее сообщалось, что на подконтрольных украинской стороне территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 миллионов человек, население страны уже не вернётся к советскому уровню около 52 миллионов человек.