На Украине уровень смертности в три раза превысил уровень рождаемости

Издание подчёркивает, что с такой ситуацией ещё не сталкивались ни в одном государстве. В публикации сказано, что несмотря на то, что цифры потерь Вооружённых сил Украины полностью не озвучены, предполагается, что уровень смертности на Украине почти в три раза превышает уровень рождаемости.