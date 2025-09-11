Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в Волынской области

В этот же день истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Запорожской области. Об этом сообщили представители 39-й бригады тактической авиации национальной армии. Управлявший боевым судном 30-летний летчик Александр Боровик погиб в результате произошедшего. Подробностей инцидента не приводится.