Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в Волынской области

С самолета ВСУ, пролетавшим над селом Копыль в Волынской области Украины, случайно упала ракета. Об этом сообщил в четверг, 11 сентября, местный телеканал «Аверс», ссылаясь на источники.
Уточняется, что ракета упала на дом, где живут родители замначальника местного спецподразделения КОРД (подразделение особого назначения в Нацполиции Украины).
Источники рассказали, что людей в здании в момент попадания ракеты не было, передает РИА Новости.
В этот же день истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Запорожской области. Об этом сообщили представители 39-й бригады тактической авиации национальной армии. Управлявший боевым судном 30-летний летчик Александр Боровик погиб в результате произошедшего. Подробностей инцидента не приводится.
В конце августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ. Самолет разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания. В результате погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь.