Новосибирцы назвали бесхозную дорогу на Королёва «позором города»

Бывший прокурор Новосибирска, координатор Центра защиты прав граждан в регионе Роман Сивак объяснил, что решение проблемы возможно только через суд. Для этого мэрия должна инициировать процедуру передачи бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. Если в течение года никто не заявит права на объект, он перейдёт на баланс города, после чего его можно будет включить в планы по ремонту.