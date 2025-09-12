Новосибирцы назвали бесхозную дорогу на Королёва «позором города»

Жители и работники предприятий на улице Королёва в Новосибирске добиваются ремонта дороги у бывшего завода «Комета». Дорожное покрытие не ремонтировалось десятилетиями, а юридически участок считается бесхозным.
По словам местных жителей, дорога на этом участке не видела ни капитального, ни даже косметического ремонта как минимум с конца 1990-х годов. Сегодня передвигаться по ней затруднительно не только на автомобилях, но и пешком. После дождей участок превращается в полосу препятствий.
«Ремонта дороги здесь не было 30 лет. Такси к нам отказывается приезжать, машины ломаются, а после дождя невозможно пройти пешком — все приходят на работу мокрые», — рассказал изданию Sib.fm кондитер Николай, работающий в одном из предприятий, расположенных в зданиях бывшего завода.
Проблема в том, что дорога юридически не принадлежит ни городу, ни области, ни федерации. Как пояснили в мэрии, участок с разрушенными плитами числится как государственная неразграниченная собственность. По закону муниципалитет не может выделять бюджетные средства на содержание бесхозного объекта.
Собственники помещений бывшего завода признают, что ремонтировать дорогу за свой счёт не готовы: затраты слишком велики.
Бывший прокурор Новосибирска, координатор Центра защиты прав граждан в регионе Роман Сивак объяснил, что решение проблемы возможно только через суд. Для этого мэрия должна инициировать процедуру передачи бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. Если в течение года никто не заявит права на объект, он перейдёт на баланс города, после чего его можно будет включить в планы по ремонту.
По словам Сивака, подать обращение в мэрию с требованием инициировать такую процедуру может как собственник недвижимости на улице Королёва, так и обычный житель. Власти обязаны рассмотреть заявление и дать мотивированный ответ.
«Эта дорога — позор Новосибирска и наша боль», — подытожил Николай.