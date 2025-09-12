Что можно и нельзя делать в Александров день 12 сентября на Сытник

Православная церковь 12 сентября вспоминает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В народе принято праздновать Александров. Существует еще одно название — Сытник. Оно возникло по причине того, что в указанный день устраивались пиры, а также выпекали хлеб из пшеницы свежего помола.
Что нельзя делать 12 сентября.
Не следует в указанный день здороваться хозяевам с гостями. Кроме того, запрещено стричь волосы. Предки верили, что они начнут выпадать или же будут плохо расти. Не рекомендуется сплетничать.
Что можно делать 12 сентября.
По традиции, в указанный день звали гостей, чтобы открыть сезон посиделок. Как правило, на стол ставили хлеб, блюда из сезонных овощей, ячменную кашу. Вместе с тем было принято ходить в церковь и молиться святому о рождении мальчика.
Согласно приметам, пчелы, которые прячутся в улей, предсказывают позднюю зиму. В том случае, если богатый урожай рябины, то ждали дождливую осень.
