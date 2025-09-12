Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Александров день 12 сентября на Сытник

Узнали запреты и приметы на 12 сентября, когда празднуют Александров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 сентября вспоминает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В народе принято праздновать Александров. Существует еще одно название — Сытник. Оно возникло по причине того, что в указанный день устраивались пиры, а также выпекали хлеб из пшеницы свежего помола.

Что нельзя делать 12 сентября.

Не следует в указанный день здороваться хозяевам с гостями. Кроме того, запрещено стричь волосы. Предки верили, что они начнут выпадать или же будут плохо расти. Не рекомендуется сплетничать.

Что можно делать 12 сентября.

По традиции, в указанный день звали гостей, чтобы открыть сезон посиделок. Как правило, на стол ставили хлеб, блюда из сезонных овощей, ячменную кашу. Вместе с тем было принято ходить в церковь и молиться святому о рождении мальчика.

Согласно приметам, пчелы, которые прячутся в улей, предсказывают позднюю зиму. В том случае, если богатый урожай рябины, то ждали дождливую осень.

