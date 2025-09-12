Ричмонд
Народный календарь. Почему 15 сентября нельзя совершать покупки

15 сентября церковь чтит память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота. На Руси святого называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз.

Когда мученик жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал сыры из их молока. В этот день нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и другие напасти. На стол в эту дату ставили продукты из козьего молока, например, сыр или творог.

Покупки, которые планировалось совершить 15 сентября, следует перенести на другую дату. Все, что было куплено в этот день, долго не прослужит или окажется бесполезным.

Приметы погоды:

Коли день ясный, осень теплой будет.

Закат красного цвета — скоро мороз наступит.

Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.

Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

Именины отмечают: Юлиан, Федор, Оксана, Анатолий, Степан, Серафима, Петр, Николай, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Богдан, Василий, Михаил.