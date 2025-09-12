Народный календарь. Почему 15 сентября нельзя совершать покупки

Когда мученик жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал сыры из их молока. В этот день нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и другие напасти. На стол в эту дату ставили продукты из козьего молока, например, сыр или творог.