Народный календарь. Почему 15 сентября нельзя совершать покупки

15 сентября церковь чтит память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота. На Руси святого называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз.
Когда мученик жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал сыры из их молока. В этот день нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и другие напасти. На стол в эту дату ставили продукты из козьего молока, например, сыр или творог.
Покупки, которые планировалось совершить 15 сентября, следует перенести на другую дату. Все, что было куплено в этот день, долго не прослужит или окажется бесполезным.
Приметы погоды:
Коли день ясный, осень теплой будет.
Закат красного цвета — скоро мороз наступит.
Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.
Снег, выпавший в этот день, быстро растает.
Именины отмечают: Юлиан, Федор, Оксана, Анатолий, Степан, Серафима, Петр, Николай, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Богдан, Василий, Михаил.