День видеоигр и День осознанности: какие праздники отмечают в России и мире 12 сентября

День семейного общения придумали общественники Ульяновской области, а в 2009 году администрация региона присвоила этому празднику официальный статус. Его цель — напомнить людям о важности и ценности семьи. В эту дату нужно провести время со своей семьей, пообщаться с родными и поделиться с ними своей любовью.