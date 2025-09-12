День видеоигр и День осознанности: какие праздники отмечают в России и мире 12 сентября

12 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День видеоигр, День осознанности и День семейного общения.
День видеоигр.
День видеоигр — это американский праздник, во время которого люди играют в свои любимые компьютерные игры или покупают новые, а также приобретают игровые приставки. Также в этот праздник принято изучать историю видеоигр.
День осознанности.
День осознанности отмечается теми, кто стремится обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Инициатором этого праздника стала организация Wisdom Publications, создатели которой призывают людей искать умиротворение и силу внутри себя. Особенной популярностью в эту дату пользуются медитации.
День семейного общения.
День семейного общения придумали общественники Ульяновской области, а в 2009 году администрация региона присвоила этому празднику официальный статус. Его цель — напомнить людям о важности и ценности семьи. В эту дату нужно провести время со своей семьей, пообщаться с родными и поделиться с ними своей любовью.