Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День видеоигр и День осознанности: какие праздники отмечают в России и мире 12 сентября

12 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День видеоигр, День осознанности и День семейного общения.

12 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День видеоигр, День осознанности и День семейного общения.

День видеоигр.

День видеоигр — это американский праздник, во время которого люди играют в свои любимые компьютерные игры или покупают новые, а также приобретают игровые приставки. Также в этот праздник принято изучать историю видеоигр.

День осознанности.

День осознанности отмечается теми, кто стремится обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Инициатором этого праздника стала организация Wisdom Publications, создатели которой призывают людей искать умиротворение и силу внутри себя. Особенной популярностью в эту дату пользуются медитации.

День семейного общения.

День семейного общения придумали общественники Ульяновской области, а в 2009 году администрация региона присвоила этому празднику официальный статус. Его цель — напомнить людям о важности и ценности семьи. В эту дату нужно провести время со своей семьей, пообщаться с родными и поделиться с ними своей любовью.