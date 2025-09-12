12 сентября: что можно и чего нельзя делать в день Александра Сытника

Брать в дом кошку или котенка. Считалось, что это животное, принесенное в дом в этот день, может навлечь неприятности и болезни. А вот появление щенка, наоборот, сулило удачу. Перестилать постель и сушить постельное белье. Этот запрет связан с поверьем, что такие действия могут «переворошить» счастье и навлечь кошмарные сны. Считать мелочь до обеда. Предки верили, что, пересчитывая мелкие деньги утром, можно перекрыть себе денежный поток на весь год. Мыть голову и стричься. Считается, что вода и ножницы в этот день могут лишить человека ясности ума, силы и даже привести к облысению. Одалживать деньги, соль и вещи. Давая в долг, особенно соль, можно случайно отдать другому человеку и свое семейное благополучие. Начинать новые важные дела. Считается, что любые новые начинания в этот день обречены на неудачу. Ругаться, сплетничать и поднимать голос. Шум, брань и сквернословие в праздник привлекают нечистую силу и сулят скорые неприятности. Особенно опасно ссориться со старшими. Лениться и предаваться унынию. Проведя день в безделье и грусти, можно привлечь такой же неудачный и тоскливый год. Играть в азартные игры. Проигравшего весь год будет преследовать неудача, а выигравшего — зависть и сглаз.