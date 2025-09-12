12 сентября: что можно и чего нельзя делать в день Александра Сытника

12 сентября 2025 года по народному календарю отмечается Александров день (или Александр Сытник). Это день памяти одного из самых почитаемых русских святых — благоверного князя Александра Невского, защитника земли Русской. Свое второе название — Сытник — день получил благодаря традиции устраивать щедрые застолья с сытной едой.
Традиции, приметы и запреты этого дня, дошедшие до нас из глубины веков, помогут провести его правильно, привлекая в жизнь благополучие и удачу.
Что МОЖНО и даже НУЖНО делать 12 сентября.
Накрывать богатый стол и звать гостей. Главная традиция дня — устраивать пышные застолья. Обязательными блюдами считались ячменная каша на молоке и свежий хлеб из муки нового урожая. Считалось, что сытный обед обеспечит достаток на весь будущий год. Заниматься хозяйственными делами и уборкой. День благоприятен для наведения порядка в доме. Считалось, что чистота не только привлекает гостей, но и оберегает домочадцев от болезней. Молиться о рождении наследника. Супружеским парам, мечтающим о сыне, стоит обратиться с молитвой к святому Александру Невскому. Если помыслы чисты, просьба может быть исполнена. Проводить время в кругу семьи и друзей. С Александрова дня начинались осенне-зимние посиделки. Вечером собирались компаниями, общались, делились секретами, пели и танцевали. Это хороший день для душевных бесед и укрепления семейных уз. Собирать клюкву. Считается, что заготовленная в этот день клюква будет особенно полезной. Заключать браки и строить романтические отношения. Начало осени на Руси считалось лучшим временем для создания семьи, а союз, заключенный в этот день, будет крепким и долгим.
Чего НЕЛЬЗЯ делать 12 сентября:
Брать в дом кошку или котенка. Считалось, что это животное, принесенное в дом в этот день, может навлечь неприятности и болезни. А вот появление щенка, наоборот, сулило удачу. Перестилать постель и сушить постельное белье. Этот запрет связан с поверьем, что такие действия могут «переворошить» счастье и навлечь кошмарные сны. Считать мелочь до обеда. Предки верили, что, пересчитывая мелкие деньги утром, можно перекрыть себе денежный поток на весь год. Мыть голову и стричься. Считается, что вода и ножницы в этот день могут лишить человека ясности ума, силы и даже привести к облысению. Одалживать деньги, соль и вещи. Давая в долг, особенно соль, можно случайно отдать другому человеку и свое семейное благополучие. Начинать новые важные дела. Считается, что любые новые начинания в этот день обречены на неудачу. Ругаться, сплетничать и поднимать голос. Шум, брань и сквернословие в праздник привлекают нечистую силу и сулят скорые неприятности. Особенно опасно ссориться со старшими. Лениться и предаваться унынию. Проведя день в безделье и грусти, можно привлечь такой же неудачный и тоскливый год. Играть в азартные игры. Проигравшего весь год будет преследовать неудача, а выигравшего — зависть и сглаз.
Народные приметы на 12 сентября.
Теплый вечер и звездная ночь — к богатому урожаю в следующем году. Кошка прячет мордочку в лапы и спит в тепле — к скорому похолоданию. Пчелы активно запечатывают улей — к ранней и холодной зиме. Птицы высоко кружат в небе и не улетают — осень будет сухой и теплой. Много рябины уродилось — к дождливой осени. Обильная роса утром и вечером — к ясной и теплой погоде.
Проведите 12 сентября в труде, мире и радости, окружив себя близкими людьми и добрыми мыслями, чтобы весь будущий год был сытным и счастливым.
