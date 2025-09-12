12 сентября: какой сегодня праздник

12 сентября 2025 года в России Луна будет находиться в фазе убывания, пребывая в знаке Тельца до вечера, после чего перейдёт в Близнецы. Убывающая Луна в Тельце способствует стабильности, приземлённости и желанию наслаждаться комфортом, но может вызывать некоторую инертность. Переход Луны в Близнецы к вечеру принесёт лёгкость, общительность и стремление к новым впечатлениям. Этот день будет сочетать в себе энергию устойчивости и потребность в переменах, что может повлиять на настроение и поведение людей.