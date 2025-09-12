Ричмонд
12 сентября: какой сегодня праздник

12 сентября — это пятница, 255-й день года, до конца года осталось 110 дней.

Праздники 12 сентября 2025.

Международный день борьбы с мигреньюДень осознанностиМеждународный день вязания крючкомДень семейного общения.

Православные праздники 12 сентября 2025.

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского, в схиме АлексияПамять святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов КонстантинопольскихПамять преподобного Александра Свирского, игуменаОбретение мощей благоверного князя Даниила МосковскогоПамять священномучеников Феликса и КиприанаПамять святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II и других.

Приметы и традиции на 12 сентября.

В народном календаре день носит название Александр Сытник. Название «Сытник» пошло от традиции накрывать богатые столы, устраивать пиры и готовить сытную ячменную кашу на молоке.

Главной традицией было приготовление первого хлеба из зерна нового урожая. Существовал обряд на будущий урожай: крестьяне завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными. Считалось, что если на Александра тепло и сухо, то и осень будет сухой, а зима поздней.

У кого именины 12 сентября.

Мужские имена: Александр, Алексей, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Максим, Никодим, Павел, Петр, Семен, Спиридон, Фантин, Христофор, Яков.

Женские имена: Ангелина, Евгения, Елизавета.

Кто из знаменитостей родился 12 сентября.

1494 г. — Франциск I, король Франции.

1888 г. — Морис Шевалье, французский шансонье и актёр.

1921 г. — Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

1933 г. — Татьяна Доронина, советская и российская актриса театра и кино.

1934 г. — Гленн Дэвис, американский легкоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион.

1940 г. — Уэйн Макларен, американский актёр, каскадёр, фотомодель («ковбой Marlboro»).

1944 г. — Владимир Спиваков, советский и российский скрипач, дирижёр.

1944 г. — Барри Уайт, американский певец.

1949 г. — Ирина Роднина, советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка.

1953 г. — Элла Памфилова, российский государственный деятель.

1957 г. — Ханс Циммер, немецкий кинокомпозитор.

1961 г. — Милен Фармер, французская певица.

1966 г. — Ануше Ансари, первая женщина-космический турист.

1973 г. — Пол Уокер, американский киноактёр.

1994 г. — Ким Нам Джун (RM), лидер группы BTS.

Исторические события 12 сентября.

490 до н. э. — Греческий воин Фидиппид пробежал от Марафона до Афин, чтобы сообщить о победе над персами, после чего умер. Этот подвиг лег в основу марафонского бега.

1485 г. — Тверское княжество вошло в состав Московского государства.

1698 г. — По указу Петра I основан город Таганрог.

1724 г. — Мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру.

1940 г. — Во Франции найдены наскальные рисунки в пещере Ласко.

1959 г. — С космодрома Байконур запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2», которая первой в мире достигла поверхности Луны.

1990 г. — Подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который проложил путь к объединению ФРГ и ГДР.

2022 г. — Испанский теннисист Карлос Алькарас в 19 лет стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

12 сентября 2025 года — какая Луна?

12 сентября 2025 года в России Луна будет находиться в фазе убывания, пребывая в знаке Тельца до вечера, после чего перейдёт в Близнецы. Убывающая Луна в Тельце способствует стабильности, приземлённости и желанию наслаждаться комфортом, но может вызывать некоторую инертность. Переход Луны в Близнецы к вечеру принесёт лёгкость, общительность и стремление к новым впечатлениям. Этот день будет сочетать в себе энергию устойчивости и потребность в переменах, что может повлиять на настроение и поведение людей.

Утро и день (Луна в Тельце): Люди могут чувствовать себя более спокойными, сосредоточенными на материальных и практических аспектах жизни. Это время подходит для дел, требующих терпения и внимания к деталям. Однако возможна склонность к упрямству или нежеланию менять планы.

Вечер (Луна в Близнецах): Энергия станет более динамичной, появится желание общаться, делиться идеями и пробовать что-то новое. Люди могут стать более любопытными, но менее сосредоточенными, легко отвлекаясь на мелочи.

Что делать и чем заняться 12 сентября 2025 года?

Утро и день:

Займитесь делами, связанными с финансами: планирование бюджета, покупки для дома или долгосрочные инвестиции. Уделите время уходу за собой: спа-процедуры, массаж или просто отдых в уютной обстановке. Работайте над проектами, требующими терпения, например, рукоделие, садоводство или ремонт. Проведите время на природе, наслаждаясь её спокойствием и красотой.

Вечер:

Общайтесь с друзьями или коллегами, обменивайтесь идеями, участвуйте в обсуждениях. Читайте книги, изучайте что-то новое или посещайте короткие курсы и мастер-классы. Займитесь лёгкими, не требующими глубокого погружения делами, например, сортировкой писем или планированием ближайших событий.

Чем не стоит заниматься 12 сентября 2025 года?

Утро и день:

Избегайте спонтанных решений, особенно в финансовых вопросах, так как Луна в Тельце может подталкивать к излишней осторожности или упрямству. Не начинайте сложные проекты, требующие быстрой адаптации, — энергия дня больше подходит для завершения текущих дел. Старайтесь не вступать в конфликты, так как Телец может усиливать упрямство, затрудняя компромиссы.

Вечер:

Не беритесь за задачи, требующие глубокой концентрации, — Луна в Близнецах способствует рассеянности. Избегайте долгих и серьёзных разговоров, так как вечернее время больше подходит для лёгкого общения. Не принимайте важных решений, особенно если они требуют длительного анализа, — энергия Близнецов может сделать вас излишне импульсивными.

Этот день идеально подходит для баланса между стабильностью и лёгкостью, позволяя сочетать практические дела с новыми идеями и общением.

12 сентября — какой день недели?

12 сентября в 2025 году приходится на пятницу.

12 сентября — какой знак зодиака?

12 сентября — это знак зодиака Дева.

Погода на 12 сентября в Москве.

Воздух прогреется до 19 градусов, осадки не ожидаются.

Погода в Питере 12 сентября.

Воздух прогреется до 22 градусов, будет облачно, но дождя не будет.

