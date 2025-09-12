Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября 2025 года

12 сентября 2025 года в России Луна находится в фазе убывания, начиная день в знаке Тельца и переходя вечером в Близнецы. Убывающая Луна в Тельце утром и днём побуждает к сосредоточенности, практичности и стремлению к комфорту. Это время подходит для дел, требующих терпения, стабильности и внимания к деталям. Телец способствует наслаждению материальными благами, заботе о теле и создании уюта. Вечером, с переходом Луны в Близнецы, энергия станет более лёгкой, подвижной и коммуникабельной. Это время благоприятно для общения, обмена идеями и интеллектуальной активности, но может вызывать суетливость или рассеянность. Влияние Тельца и Близнецов создаёт баланс между заземлённостью и динамикой, поэтому день идеален для сочетания практических задач с лёгким общением.