Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября 2025 года

12 сентября 2025 года в России Луна находится в фазе убывания, начиная день в знаке Тельца и переходя вечером в Близнецы. Убывающая Луна в Тельце утром и днём побуждает к сосредоточенности, практичности и стремлению к комфорту. Это время подходит для дел, требующих терпения, стабильности и внимания к деталям. Телец способствует наслаждению материальными благами, заботе о теле и создании уюта. Вечером, с переходом Луны в Близнецы, энергия станет более лёгкой, подвижной и коммуникабельной. Это время благоприятно для общения, обмена идеями и интеллектуальной активности, но может вызывать суетливость или рассеянность. Влияние Тельца и Близнецов создаёт баланс между заземлённостью и динамикой, поэтому день идеален для сочетания практических задач с лёгким общением.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Чем заняться: 12 сентября стоит посвятить активным делам, связанным с планированием или началом новых проектов. Утром используйте энергию Тельца для создания чёткого плана действий, а вечером, с переходом Луны в Близнецы, налаживайте контакты, встречайтесь с друзьями или обсуждайте идеи. Физическая активность, например, прогулка или лёгкая тренировка, поможет снять напряжение.
Чем не заниматься: Избегайте импульсивных решений, особенно в финансовых вопросах. Не ввязывайтесь в споры, так как Луна в Близнецах может усилить склонность к словесным конфликтам.
Счастливый цвет: Красный.
Счастливое блюдо: Стейк с овощами.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Чем заняться: Утром Луна в вашем знаке даёт мощный заряд энергии для работы над личными целями. Займитесь делами, связанными с домом, уютом или финансами: составьте бюджет, сделайте уборку или приготовьте что-то вкусное. Вечером общайтесь с близкими, делитесь планами. Творческие занятия, такие как рисование или рукоделие, принесут удовлетворение. >>> Что такое кармический коридор и как он влияет на людей Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года.