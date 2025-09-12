Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 12 сентября 2025 года

Сбор урожая корнеплодов и луковичных культур. Убывающая Луна в Тельце — отличное время для уборки картофеля, моркови, свёклы, репы, редьки и лука. Собранные в этот день корнеплоды будут хорошо храниться, сохраняя вкус и питательные вещества. Уделите внимание аккуратному выкапыванию, чтобы не повредить плоды. >>> Что такое кармический коридор и как он влияет на людей Как проверить кислотность почвы Как стерилизовать банки Что делать из рябины Что делать со свеклой Что делать из тыквы Что делать из яблочного жмыха Маринованные помидоры с чесноком. Рецепт Хрустящие огурцы на зиму. Рецепт.