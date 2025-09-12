В Вашингтоне приняли меры после убийства Кирка

В Соединенных Штатах на днях произошла трагедия. Во время выступления был застрелен политик и соратник американского лидера Чарли Кирк. После ЧП в Белом доме значительно усилили меры безопасности, сообщает The Wall Street Journal.
Как указано в материале, чиновники, в том числе, перенесли церемонию, посвященную годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Она проходит в более безопасном месте. Белый дом также планирует усилить охрану президента США Дональда Трампа.
«Сегодня вечером на стадионе “Янкис” и рядом с ним можно ожидать усиления присутствия правоохранительных органов», — говорится в материале. Меры безопасности усилили из-за посещения мероприятия Дональдом Трампом.
Активиста Чарли Кирка убили 10 сентября. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией.