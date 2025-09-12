Календарь на 12 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дельфины — одни из самых умных и загадочных существ на планете. Их способность к сложной социальной коммуникации, использование инструментов и даже самосознание ставят их в один ряд с приматами. Ученые доказали, что дельфины дают друг другу имена — уникальные звуковые сигналы, на которые откликаются сородичи. Больше всего дельфинов обитает в теплых водах тропических и субтропических морей, особенно в акваториях Тихого и Индийского океанов. Например, у побережья Гавайских островов и в Средиземном море можно встретить множество видов, включая афалин и дельфинов-белобочек. К сожалению, некоторые виды, например китайский речной дельфин (байцзи), официально признаны исчезнувшими в начале XXI века. Сейчас под угрозой находятся гангский дельфин и дельфин Мауи. Всемирный день дельфинов призван напомнить о защите и сохранении этих удивительных животных и их хрупкой среды обитания.