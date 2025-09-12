Страшные и красивые: влюбленный Дракула Бессона и киллер Пореченкова

Еще одна экранизация романа Брэма Стокера, но весьма вольная и даже пародийная. Сценарий к фильму писал сам Люк Бессон, и для него граф прежде всего человек, который способен ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть свою возлюбленную. По сюжету принц Влад II, граф Дракула, вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, узнает о смерти принцессы Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что Елизавета однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины. Читайте в «Известиях» интервью с Калебом Лэндри Джонсом об этом фильме.