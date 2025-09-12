Страшные и красивые: влюбленный Дракула Бессона и киллер Пореченкова

В прокат выходит отечественная криминальная комедия «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Также на экранах — мелодрама «Семейное счастье» Стаси Толстой, эротический триллер «Дракула» Люка Бессона, «Толерантность» с Захаром Прилепиным в главной роли и китайская военная драма «Нанкинский фотограф». «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
Беги, 16+
Режиссер: Роман Артемьев. В ролях: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина и Максим Костромыкин.
Фото: All Media CompanyКадр из фильма «Беги».
Главные роли в этой криминальной комедии сыграли Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Один здесь вор, другой — киллер. Проникнув в дом, медвежатник Саша становится случайным свидетелем преступления: авторитет Чернов убивает свою жену. Появление непрошеного гостя превращается в гонку с преследованием. Но это не самое страшное, что ждет Сашу. Жена поставила условие: если тот не придет на концерт к сыну, она подает на развод. Вика уверена, что муж занимается установкой систем безопасности, и даже не подозревает, что сам он с легкостью расправляется с сигнализацией и сейфами. Но последнее дело может поставить точку в его биографии.
Толерантность, 18+
Режиссер: Андрей Грачев. В ролях: Захар Прилепин, Егор Баринов, Дмитрий Миллер, Илья Любимов, Александр Лыков.
Фото: Русские Объединенные СтудииКадр из фильма «Толерантность».
Психологический триллер, по-настоящему страшная история. Действие разворачивается во Франглии, вымышленной европейской стране. Герои пострадали из-за отказа от традиционных ценностей. Уничтожение культуры и негативное отношение к религии и семье становятся причинами фатальных событий, от которых рушатся жизни обычных людей. Фильм должны были снимать в 2016 году, но из-за проблем с финансированием съемки сдвинули. Зато сценарий, написанный тогда, стал еще актуальнее сегодня. Авторы подают фильм как предупреждение, о прокате в Европе, которой, очевидно, адресовано произведение, пока не сообщается.
Дракула, 18+
Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел, Матильда де Анджелис.
Фото: Canal+Кадр из фильма «Дракула».
Еще одна экранизация романа Брэма Стокера, но весьма вольная и даже пародийная. Сценарий к фильму писал сам Люк Бессон, и для него граф прежде всего человек, который способен ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть свою возлюбленную. По сюжету принц Влад II, граф Дракула, вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, узнает о смерти принцессы Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что Елизавета однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины. Читайте в «Известиях» интервью с Калебом Лэндри Джонсом об этом фильме.
Нанкинский фотограф, 18+
Режиссер: Шэнь Ао. В ролях: Лю Хаожань, Гао Е, Даити Харасима, Ван Чуаньцзюнь, Ван Сяо, Ван Чжэньэр, Ян Энью, Ян Хаоюй.
Фото: China Film Co., Ltd.Кадр из фильма «Нанкинский фотограф».
Масштабная китайская кинокартина. Военная драма рассказывает о преступлениях японских захватчиков во время Нанкинской резни 1937 года. Главный герой — почтальон А Чан. Не успев эвакуироваться, он выдает себя за фотографа, занимающегося проявкой пленки для японских военных. На самом же деле, рискуя жизнью, А Чан обустраивает убежище для мирных жителей и китайских солдат. Он стремится переправить их в безопасное место, а также обнародовать фотодоказательства чудовищных преступлений японцев.
Семейное счастье, 16+
Режиссер: Стася Толстая. В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценёв, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова.
Фото: АМЕДИАКадр из фильма «Семейное счастье».
Драма по одноименному роману Льва Толстого. Евгений Цыганов, сыгравший главного героя, получил приз ММКФ за лучшее исполнение мужской роли. XVIII век, дворянская усадьба, полная страстей. После потери родителей юная Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича, им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость. Сюжет романа здесь сильно изменен, добавлены музыкальные номера в современной стилистике.