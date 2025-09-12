Нейро и семьи: в Петербурге обсудили ИИ и традиционные ценности

Об использовании нейросетей говорили на первой же панельной дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве — благо или вред, преимущества или риск». Спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что большинство курсовых сейчас пишется с помощью ИИ, и рассказал о случае из собственной практики, когда студент сделал хорошую дипломную работу, но несуществующие книги в списке литературы выдали руку нейросети. «Но ИИ быстро учится», — предостерег Швыдкой. А режиссер Константин Богомолов посетовал, что увлечение технологиями тормозит развитие языка кино: по его словам, операторам и монтажерам интереснее играть с ИИ, чем экспериментировать в чистом искусстве.