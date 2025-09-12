Нейро и семьи: в Петербурге обсудили ИИ и традиционные ценности

Кооперации с Китаем, опасности искусственного интеллекта и продвижение семейных ценностей в России и за рубежом обсудили на стартовавшем 11 сентября в Санкт-Петербурге Форуме объединенных культур. Помимо этого, российские институции подписали меморандумы и соглашения с организациями из КНР, Белоруссии, Южной Кореи и Казахстана. А в перерывах между деловыми событиями гости могли посмотреть выставки к 80-летию Победы и оценить танец виртуального артиста по имени Мишка Топ. «Известия» собрали самые интересные события первых дней форума.
На передовом технологическом крае.
Традиционно главной площадкой Форума объединенных культур становится Главный штаб Эрмитажа. Хотя различные сессии проходят и в других местах Санкт-Петербурга (и даже за его пределами — в Гатчине и Царском Селе), именно на Дворцовую съезжаются самые важные гости. Впрочем, даже внутри одного здания насыщенность событий такова, что приходится выбирать.
Вот лишь некоторые темы первого из двух дней форума: «Образовательные организации в формировании мирового культурного пространства», «Культура и строительство цивилизации. О целеполагании культуры», «Диалог театров России, Азии, Африки, Южной Америки, стран Арабского мира: инвестирование в культурный обмен». Так или иначе, при всей внешней пестроте явно прослеживалось два ключевых сюжета, возникавших в самых разных беседах. Первый — искусственный интеллект. Второй — кооперация, создание совместного культурного продукта с другими странами.
Об использовании нейросетей говорили на первой же панельной дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве — благо или вред, преимущества или риск». Спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что большинство курсовых сейчас пишется с помощью ИИ, и рассказал о случае из собственной практики, когда студент сделал хорошую дипломную работу, но несуществующие книги в списке литературы выдали руку нейросети. «Но ИИ быстро учится», — предостерег Швыдкой. А режиссер Константин Богомолов посетовал, что увлечение технологиями тормозит развитие языка кино: по его словам, операторам и монтажерам интереснее играть с ИИ, чем экспериментировать в чистом искусстве.
Соображения скептиков уравновесила гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, рассказав, какие возможности ИИ предлагает сегодня кинематографистам, и продемонстрировав ролик РЕН ТВ, где показаны примеры использования нейросетей в проектах телеканала — а это и документальные проекты, где ИИ помогает улучшать качество архивных видео, и игровые, где декорации, массовка и даже некоторые герои в кадре создаются с использованием новейших технологий.
После дискуссии Светлана Баланова вспомнила реакцию иностранных коллег на демонстрацию.
— Южнокорейский специалист по ИИ всё время показывал большие пальцы и делал круглые глаза, с восхищением смотрел ролик РЕН ТВ (как один из образцов того, что делает НМГ в этой области). В медиаиндустрии мы действительно находимся на передовом технологическом крае. И используем нейросети в полном масштабе. И с этой точки зрения, конечно, состояние медиаиндустрии России сегодня очень развитое, — подчеркнула гендиректор НМГ в комментарии «Известиям».
Гуманитарный маркетинг.
Много говорилось о нейросетях и на сессиях, посвященных непосредственно кинематографу. В целом эксперты сходились во мнении, что ИИ — это уже не что-то необычное, специфическое, а повседневный инструмент индустрии, который может заменить многое, кроме, собственно, человеческого таланта, креативности, умения создавать правильные смыслы. Но как эти смыслы доносить до зарубежной аудитории? Как выходить на крупные рынки в условиях нынешних геополитических сложностей и ограничений?
Рассуждая об этом в рамках дискуссии «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня», замминистра иностранных дел Александр Панкин предложил термин «гуманитарный маркетинг», имея в виду продвижение за рубеж фильмов не столько в коммерческих целях, сколько именно для борьбы за умы и сердца иностранных зрителей.
Впрочем, уже есть примеры, когда одно и другое счастливо сочетаются в одном проекте. Это фильм «Красный шелк», на прошлой неделе вышедший в прокат в КНР и показавший прекрасные кассовые результаты. Проект создан в копродукции двух стран. С российской стороны в его производстве участвовала компания «НМГ Кинопрокат» — часть Национальной Медиа Группы.
— Надо сказать, что китайский рынок действительно непростой для нас. Но в первый уик-энд нам все-таки удалось собрать несколько сотен тысяч долларов. То есть, скажем, в новейшей истории это, конечно, рекордные сборы, — отметила Светлана Баланова. Следствием успеха стало продление проката на месяц.
О впечатляющем приеме ленты в Поднебесной говорил на форуме и актер Милош Бикович, сыгравший одну из главных ролей. Он признался, что был крайне удивлен, узнав о своей популярности среди китайских девушек. Оказалось, в КНР есть даже фан-клуб Биковича, причем знают его не только по нашумевшему хиту «Лед», но и по старому сербскому сериалу, который никто специально не продвигал на азиатский рынок.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что инвестировать в маркетинг для успеха за границей все-таки желательно — даже если на первых порах это не будет окупаться. И здесь необходима помощь государства. Гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров предложил создать для этого аналог Госкино, в котором профессионалы с участием государства будут принимать решения, какие темы надо продвигать за рубеж. «Так работает Голливуд, так работает Китай. Если мы хотим занять место в мировом кинопрокате, нет другого пути», — уверен Жаров.
Ценности семейные и антисемейные.
Наконец ближе к вечеру состоялась дискуссия о самих ценностях — собственно, о том, что именно государство хочет продвигать с помощью культуры и в мире, и внутри себя самого. Значимость мероприятия была подчеркнута участием главы оргкомитета форума, зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В центре внимания оказалась тема семьи, напрямую связанная с демографическими вопросами.
«Культура формирует смыслы, а смыслы — это наше отношение к той или иной проблеме. И если к фундаментальной проблеме — проблеме семьи — мы не будем относиться через культуру, через медийную культуру, то мы не сможем добиться того, чего мы на самом деле хотим все», — отметила Татьяна Голикова, призвав СМИ не демонстрировать в своей медиапродукции «антисемейные ценности».
Ну, а принявшая участие в дискуссии директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова предложила отказаться от медийных шоу на тему семейных конфликтов и призвала формировать особую культуру отношения к материнству и детям, отличную от навязываемой Западом.
— Культура — это не что-то, находящееся отдельно от человека. Она нас питает, она, будучи передаваемой из поколения в поколение, сохраняет истинные ценности. Поэтому всё, что касается семьи, детства, материнства, — это неотъемлемая часть культуры. Равно как и культура влияет на семью и на то, каким человек идет в будущее, — поделилась с «Известиями» Мария Захарова, комментируя свое участие в Форуме объединенных культур.
Эрмитаж — в Корею, Мишка Топ — в Эрмитаж.
Как и в прошлые годы, форум стал не только площадкой для дискуссий, но и местом подписания ряда официальных международных документов. Так, московский Музей музыки подружился с Музеем провинции Хубэй (КНР), министр культуры Астраханской области подписала соглашение с визави из Могилева (Белоруссия), а Эрмитаж заключил меморандум о сотрудничестве с национальным музеем-заповедником «Азрет Султан» (Казахстан) и с компанией Art works (Южная Корея).
Последнее особенно значимо. В рамках этого сотрудничества у Эрмитажа появится два представительства в этой республике: первый центр в Сеуле/Соннаме будет ориентирован на образовательную деятельность и популяризацию музейного наследия, а второй, на острове Чеджудо, сфокусируется на развитии цифровых технологий, в том числе создании мультимедийных инсталляций, разработке NFT-проектов и производстве различного цифрового контента.
Впрочем, к высоким технологиям на службе у культуры не обязательно относиться исключительно серьезно. Должно оставаться место и для улыбки, решили, видимо, организаторы форума и пригласили выступить с танцевальным номером виртуального персонажа по имени Мишка Топ. Свой хит «Дай лапу, дай!» цифровой артист исполнил вместе с девочкой-блогером Миланой Шайн. И у гостей появилась актуальная тема для бесед на вечернем приеме в Михайловском саду: чей дуэт лучше — Шайн с Топом в этом году или Надежды Кадышевой с роботом в прошлом.