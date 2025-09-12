Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторые бюджетники в России получат прибавку к зарплате

В России с 1 октября текущего года будет осуществлено повышение денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам ряда силовых ведомств.

В России с 1 октября текущего года будет осуществлено повышение денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам ряда силовых ведомств. Согласно официальному постановлению правительства, оклады будут увеличены на 7,6 процента.

Соответствующие поправки вносятся в ранее принятые документы, где коэффициент индексации 1,045 заменяется на 1,076.

Данное повышение затронет широкий круг лиц, проходящих службу как по контракту, так и по призыву. Под действие постановления подпадают сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, работники Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС России, а также личный состав Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и службы фельдъегерской связи.

Ранее экономист рассказал, снизит ли ЦБ ключевую ставку на ближайшем заседании.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.