Некоторые бюджетники в России получат прибавку к зарплате

Данное повышение затронет широкий круг лиц, проходящих службу как по контракту, так и по призыву. Под действие постановления подпадают сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, работники Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС России, а также личный состав Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и службы фельдъегерской связи.