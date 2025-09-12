Некоторые бюджетники в России получат прибавку к зарплате

В России с 1 октября текущего года будет осуществлено повышение денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам ряда силовых ведомств. Согласно официальному постановлению правительства, оклады будут увеличены на 7,6 процента.
Соответствующие поправки вносятся в ранее принятые документы, где коэффициент индексации 1,045 заменяется на 1,076.
Данное повышение затронет широкий круг лиц, проходящих службу как по контракту, так и по призыву. Под действие постановления подпадают сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, работники Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС России, а также личный состав Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и службы фельдъегерской связи.
