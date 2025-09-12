L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» собирается произвести раздел Украины

Президент РФ Владимир Путин дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину, сообщило издание The New York Times. По мнению авторов статьи, глава России подчеркнул военное превосходство Москвы и предупредил государства Европы о том, что им грозит опасность в случае реализации планов по отправке войск.