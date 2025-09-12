Страны, входящие в «коалицию желающих», планируют разделить Украину. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico, ссылаясь на информацию хакерской группировки KillNet.
Речь идет о карте «Объединенные силы “коалиции желающих”, которая датирована 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на Украине.
— Согласно карте и протоколам заседаний «коалиции желающих», полученных хакерами, в разделе Украины будут участвовать четыре страны: Франция, Британия, Польша и Румыния, — говорится в статье.
Уточняется, что Франция «нацелена на Сумскую, Житомирскую и Харьковскую области, которые богаты нефтью, газом, углем, ураном, золотом, титаном, никелем и литием». Великобритания собирается установить контроль над «всеми логистическими хабами». Румыния и Польша нацелились на приграничные территории и Одесскую область, передает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину, сообщило издание The New York Times. По мнению авторов статьи, глава России подчеркнул военное превосходство Москвы и предупредил государства Европы о том, что им грозит опасность в случае реализации планов по отправке войск.