В России повысят оклады военным: на сколько вырастет сумма

Российское правительство повысило размер индексации окладов военнослужащих. Это касается как тех, кто проходит службу по призыву, так и контрактников, сказано в соответствующем постановлении кабинета министров.
В документе сказано об индексации окладов военнослужащих РФ на 7,6% с 1 октября 2025 года вместо ранее определённых в апреле 4,5%. Следовательно, оклады военнослужащих станут больше в 1,076 раза. Таким же образом изменятся оклады сотрудников некоторых государственных органов.
Ранее сообщалось, что распоряжение об индексации окладов также распространяется и на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Тем временем сайт KP.RU собрал сведения о том, где больше платят за службу по контракту с Минобороны РФ.
Тем временем всё большее количество россиян стали считать выгодной службу в рядах Вооружённых сил. Результаты социологического опроса показывают, что 33% россиян считают высоким достаток офицеров российской армии.
Накануне глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов напомнил россиянам об индексации военных пенсий с 1 октября. Он уточнил, что будет проиндексировано денежное довольствие, что повлечет за собой пересчет военных пенсий и добавил, что индексация пенсий коснётся сотрудников силовых ведомств.
Кроме того, депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия» сообщил, что с 1 октября 2025 года запланирована индексация на 7,6% для работников, заработная плата которых формируется за счет средств федерального бюджета.
Тем временем депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации заработных плат в России согласно инфляции. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что резкому росту средней зарплаты до 150 тысяч рублей к 2030 году в России поспособствует сразу несколько факторов, в том числе высокая инфляция и повышение ежемесячных окладов в бюджетной сфере.