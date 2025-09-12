В Сети появилось объявление о продаже пленки с фильмом «Брат»

В Telegram-канале вдовы режиссера Алексея Балабанова Натальи Васильевой появилась информация о попытке продажи пленки с фильмом «Брат», якобы найденной на территории «Ленфильма».
Продавец заявил, что нашёл катушку с одной из десяти частей фильма «Брат» в разрушенных постройках «Ленфильма». В самом объявлении не указывалась цена за этот экземпляр.
Наталья Васильева опубликовала пересланную ей ссылку на это объявление, однако сейчас оно уже заблокировано.
