В Сети появилось объявление о продаже пленки с фильмом «Брат»

Продавец заявил, что нашёл катушку с одной из частей фильма в разрушенных постройках «Ленфильма».

Источник: Аргументы и факты

В Telegram-канале вдовы режиссера Алексея Балабанова Натальи Васильевой появилась информация о попытке продажи пленки с фильмом «Брат», якобы найденной на территории «Ленфильма».

Продавец заявил, что нашёл катушку с одной из десяти частей фильма «Брат» в разрушенных постройках «Ленфильма». В самом объявлении не указывалась цена за этот экземпляр.

Наталья Васильева опубликовала пересланную ей ссылку на это объявление, однако сейчас оно уже заблокировано.

