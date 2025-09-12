Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО, несмотря на просьбы

Певцу Эдуарду Шарлоту* (включен в перечень террористов и экстремистов) отказали в направлении в зону специальной военной операции. Артист отбывает наказание в колонии-поселении по приговору на 5,5 лет лишения свободы. В июне 2023 года, находясь в Армении, он опубликовал видео с сожжением российского паспорта и выступил против военной операции.
Его обвиняют в реабилитации нацизма, уничтожении государственного документа и оскорблении чувств верующих.
Адвокаты музыканта ходатайствовали о переводе его на службу в зону СВО, однако суд отказал в этом ходатайстве. Сам Шарлот несколько раз выражал желание отправиться на фронт, но каждый раз менял решение.
Ранее отец Шарлота* рассказал, почему его сына могли перевести в колонию общего режима.
*внесен в России в список террористов и экстремистов.