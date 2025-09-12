Пилота Airbus, экстренно севшего в поле под Новосибирском, ждёт суд

Инцидент с рейсом Сочи-Омск, завершившийся аварийной посадкой в поле, спустя два года дошёл до суда. Командиру экипажа Сергею Белову вменяют нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» с 167 пассажирами на борту выполнял рейс из Сочи в Омск. При заходе на посадку в Омске сработала сигнализация о падении давления в гидросистеме. Командир экипажа принял решение лететь в Новосибирск, ошибочно рассчитав запас топлива.
Как установило следствие, пилот запросил данные с учётом повышенного расхода, ошибочно полагая, что шасси выпущены. В итоге экипаж получил ложную информацию о достаточном количестве топлива. На деле горючее закончилось за 200 км до Новосибирска.
Самолёт удалось посадить на пшеничное поле. Никто из пассажиров не погиб, однако девять человек заявили о моральном ущербе. Сумма исков превысила 9 млн рублей. Сам лайнер получил повреждения на 118 млн рублей, после чего был разобран и вывезен авиакомпанией.
Против командира было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. Следователи и Росавиация признали его действия причиной инцидента. Дело направлено в мировой суд № 1 Барабинского района Новосибирской области.
Авиакомпания, признанная потерпевшей стороной, отказалась от гражданского иска к пилоту. При этом имущество Белова арестовано в рамках требований пассажиров. Сам обвиняемый вины не признаёт.
12 сентября 2025 года суд рассмотрит возможность прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности. При этом гражданские иски пострадавших будут рассмотрены отдельно.