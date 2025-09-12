Пилота Airbus, экстренно севшего в поле под Новосибирском, ждёт суд

Самолёт удалось посадить на пшеничное поле. Никто из пассажиров не погиб, однако девять человек заявили о моральном ущербе. Сумма исков превысила 9 млн рублей. Сам лайнер получил повреждения на 118 млн рублей, после чего был разобран и вывезен авиакомпанией.