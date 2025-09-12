Ричмонд
В аэропорту российского города ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Цель введения ограничения — обеспечение безопасности полетов, уточнил он.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт еще в 2022 году.

