Трамп заявил о беспокойстве за безопасность США: он пообещал разобраться с «леваками»

Трамп рассказал о страхе за будущее страны после убийства Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о беспокойстве за безопасность Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что начнет борьбу с «чокнутыми леваками». Заявления прозвучали на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

Дональд Трамп добавил, что в стране немало «чокнутых леваков-радикалов». Он отметил, что знает о существовании такой группы. Президент США подчеркнул, что разберется с этим вопросом.

«Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна», — заключил Дональд Трамп.

В Белом доме уже приняли ряд мер по усилению безопасности США. В том числе, чиновники перенесли церемонию, посвященную годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Она проходит в более безопасном месте. Спикером на мероприятии является и Дональд Трамп. Его охрану также усилят.

