Трамп заявил о беспокойстве за безопасность США: он пообещал разобраться с «леваками»

В Белом доме уже приняли ряд мер по усилению безопасности США. В том числе, чиновники перенесли церемонию, посвященную годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Она проходит в более безопасном месте. Спикером на мероприятии является и Дональд Трамп. Его охрану также усилят.