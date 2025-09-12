Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили приём и отправку рейсов

Временные ограничения ввела Росавиация в аэропорту Калуги в ночь на пятницу 12 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале в 0.20 в ночь на пятницу 12 сентября.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что ограничительные меры применяются ради обеспечения безопасности.
Накануне сообщалось, что силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Смоленской области. Беспилотную опасность на территории региона объявили в 22:40 11 сентября.
Ранее сообщалось, что Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова, запретив прием и выпуск самолетов.
Также сообщалось, что вечером в среду, 10 сентября, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Нижнекамска (Бегишево).