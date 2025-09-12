Сотрудники военкомата похитили священника УПЦ в Черновицкой области

Действия сотрудников ТЦК привели к тому, что в Сумской области не осталось продуктов и медпомощи, рассказал 10 сентября источник в российских силовых структурах. По его словам, в приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, которые подвозили в местные магазины провизию, и врачей мобилизовали ТЦК.