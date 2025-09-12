Ричмонд
Сотрудники военкомата похитили священника УПЦ в Черновицкой области

Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата — прим. «ВМ») похитили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николая Григу в Черновицкой области. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила Черновицко-Буковинская епархия.

— Сотрудники ТЦК забрали клирика Черновицко-Буковинской епархии УПЦ — митрофорного протоиерея Николая Григу, — сказано в сообщении на странице епархии в социальной сети.

По информации епархии, в настоящее время священник находится в ТЦК в городе Черновцы, передает ТАСС.

Действия сотрудников ТЦК привели к тому, что в Сумской области не осталось продуктов и медпомощи, рассказал 10 сентября источник в российских силовых структурах. По его словам, в приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, которые подвозили в местные магазины провизию, и врачей мобилизовали ТЦК.

Ранее стало известно, что власти Украины выделили 500 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов) на проведение экстренной мобилизации. В семи регионах страны были созданы специальные штабы при областных администрациях.