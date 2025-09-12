С 1 октября вступают в силу новые ограничения на выдачу ипотеки. Как они отразятся на ценах и что надо знать заёмщикам

На рынке жилья новые меры способны изменить баланс спроса. В сегменте индивидуального жилищного строительства, где часто брали кредиты под залог недвижимости, спрос может снизиться. Это приведёт к замедлению роста цен на дома и земельные участки, особенно в регионах с менее развитой инфраструктурой. При этом в крупных городах, где жильё в новостройках и на вторичном рынке остаётся востребованным, спрос, наоборот, может усилиться, так как часть покупателей будет переключаться именно на этот сегмент. Такой прогноз сделал Андрей Глушкин.