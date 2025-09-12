Путешественница из Германии: ничего, кроме проблем для людей, закрытие границ не принесет

Наталья и ее муж переехали в Беларусь. Сейчас решили последний вопрос: ввезли автомобиль. «В Европе жить просто больше невозможно. Скажем, лет 30 назад или 40 да, там было хорошо: и работать было хорошо, и жизнь была спокойной. Сейчас там очень неспокойно, мягко говоря. Конкретно у нас в Леверкузене (и в Германии в целом) каждый день кого-то режут, убивают. Вечером на улицу лучше не выходить. Это не сказки», — поделилась опытом Наталья.