Путешественница из Германии: ничего, кроме проблем для людей, закрытие границ не принесет

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ничего, кроме проблем для людей, закрытие границ не принесет. Таким мнением с журналистами поделилась Наталья, которая въехала в Беларусь в последние часы до закрытия Польшей движения на свою территорию, передает корреспондент БЕЛТА.
Наталья с супругом из немецкого Леверкузена перебрались на ее малую родину в Витебск. Они успели пересечь границу до ее закрытия Польшей. «Мы планировали поездку. Чисто случайно попали в последний день. Новость я узнала, когда мы ехали по автобану. После Варшавы постоянно встречалась бегущая светящаяся строка, что граница с Беларусью будет закрыта. Я сначала подумала, может, шутка. Когда все повторилось, поняла, что не шутка, что будет закрыта», — рассказала женщина.
Несмотря на то, что супруги сами успели вовремя выехать из Польши, Наталья сочувствует другим путешественникам, которые такой возможности лишатся. «Границы закрывать нельзя. Это абсолютно точно: ничего, кроме проблем для людей, это не принесет. А для людей, конечно, большие проблемы. Если бы я, допустим, застряла в Польше, даже не знаю, какой бы выход искала. Сидеть и ждать? Никто точную дату (открытия польской границы. — Прим. БЕЛТА) не называл. А откроют ли вообще?», — задается вопросом она.
Наталья и ее муж переехали в Беларусь. Сейчас решили последний вопрос: ввезли автомобиль. «В Европе жить просто больше невозможно. Скажем, лет 30 назад или 40 да, там было хорошо: и работать было хорошо, и жизнь была спокойной. Сейчас там очень неспокойно, мягко говоря. Конкретно у нас в Леверкузене (и в Германии в целом) каждый день кого-то режут, убивают. Вечером на улицу лучше не выходить. Это не сказки», — поделилась опытом Наталья.
Она в Витебске родилась и выросла, в 1990-х уехала и вышла замуж в Германии. «Муж вышел на пенсию, и мы вернулись сюда. Он сам захотел, ему понравилась Беларусь. Она очень похожа на его родину — Югославию», — добавила женщина. -0-