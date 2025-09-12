«Я обеспокоен за страну»: Трамп пообещал разобраться с «чокнутыми леваками»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка высказался, что беспокоится за страну и пообещал разобраться с «чокнутыми леваками».
— Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна, — заявил он журналистам на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о том, боится ли он за свою безопасность.
Кроме того, американский лидер сказал о существовании «группы чокнутых леваков-радикалов» и пообещал решить данную проблему, передает РИА Новости.
Власти США заплатят до 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству Чарли Кирка. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследования.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.
Политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, но позже Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.