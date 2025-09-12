Своего рода индикатор: Эксперт рассказала, почему осенью стремительно растёт число увольнений

По словам эксперта, после летнего отпускного сезона у многих сотрудников появляется время и ресурс для переосмысления своей профессиональной ситуации. Осень воспринимается как своеобразный новый старт, период, когда хочется ставить новые цели и планировать изменения. Именно в это время многие начинают активный поиск точек роста — задумываются о смене работы, повышении квалификации или даже смене карьеры в целом. Это связано не только с желанием двигаться вперёд, но и с тем, что после отдыха уровень энергии и мотивации обычно повышается, позволяя смелее принимать решения.