Аэропорт Калуги временно закрыт на приём и выпуск самолётов

Накануне возобновил работу аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. Ожидается, что воздушная гавань примет первый самолёт 17 сентября. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, открытие аэропорта позволит стабилизировать цены на перелёты в другие аэропорты Кубани.