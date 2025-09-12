Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Калуги временно закрыт на приём и выпуск самолётов

В ночь с 11 на 12 сентября в калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале проинформировал пресс-секретарь Федеральное агентство воздушного транспорта Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации. Он уточнил, что работа воздушной гавани ограничивается для обеспечения безопасности полётов.

Накануне возобновил работу аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. Ожидается, что воздушная гавань примет первый самолёт 17 сентября. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, открытие аэропорта позволит стабилизировать цены на перелёты в другие аэропорты Кубани.