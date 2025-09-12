Трамп: инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательным аппаратами в Польше мог являться ошибкой.
«Это могло быть ошибкой», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп уточнил, что недоволен ситуацией. Президент США надеется, что эта ситуация закончится.
Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал о многократном нарушении польского воздушного пространства. Он рассказал, что ВС использовали оружие для ликвидации угрозы.
Накануне вечером пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что в населённом пункте Пшимярки обнаружили обломки 17 беспилотника.
Ранее Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны.