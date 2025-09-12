Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

Президент США уточнил, что недоволен ситуацией.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательным аппаратами в Польше мог являться ошибкой.

«Это могло быть ошибкой», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Трамп уточнил, что недоволен ситуацией. Президент США надеется, что эта ситуация закончится.

Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал о многократном нарушении польского воздушного пространства. Он рассказал, что ВС использовали оружие для ликвидации угрозы.

Накануне вечером пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что в населённом пункте Пшимярки обнаружили обломки 17 беспилотника.

Ранее Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше