В Госдуме предложили запретить пальмовое масло в детском питании

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ — глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. В документе отмечается, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах, что создает правовой пробел и не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения.