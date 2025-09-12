Ричмонд
Трамп заявил, что ему известно о мотивах убийства Кирка

Президент США пообещал вскоре обнародовать данные о мотивах убийства своего соратника Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о мотивах убийства своего соратника Чарли Кирка. Об этом он сказал журналистам во время традиционного пресс-подхода в Белом доме, пообещав через некоторое время обнародовать версии о том, почему было совершено покушение на Кирка.

Кроме того, Трамп заявил о прогрессе в расследовании убийства Кирка.

«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер, отметив хорошую работу правоохранительных органов по поиску преступника.

Также на фоне убийства Чарли Кирка Трамп сообщил о беспокойстве за безопасность Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что начнет борьбу с «чокнутыми леваками».

Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консерватиных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.

Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.

