Трамп заявил, что ему известно о мотивах убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о мотивах убийства своего соратника Чарли Кирка. Об этом он сказал журналистам во время традиционного пресс-подхода в Белом доме, пообещав через некоторое время обнародовать версии о том, почему было совершено покушение на Кирка.