Трамп заявил, что ему известно о мотивах убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о мотивах убийства своего соратника Чарли Кирка. Об этом он сказал журналистам во время традиционного пресс-подхода в Белом доме, пообещав через некоторое время обнародовать версии о том, почему было совершено покушение на Кирка.
Кроме того, Трамп заявил о прогрессе в расследовании убийства Кирка.
«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер, отметив хорошую работу правоохранительных органов по поиску преступника.
Также на фоне убийства Чарли Кирка Трамп сообщил о беспокойстве за безопасность Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что начнет борьбу с «чокнутыми леваками».
Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консерватиных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.
Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки.
