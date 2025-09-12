Российским военным повысят оклады с 1 октября

Военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти в России повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента.
— Правительство РФ постановляет цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — сказано в документе.
Военным пенсионерам увеличат госвыплаты в октябре. Об этом 4 сентября сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Помимо этого, еще одна индексация военных пенсий ожидается в следующем году.
Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что средний размер военной пенсии в стране после октябрьской индексации составит 46,3 тысячи рублей. Он подчеркнул, что данная мера направлена на выполнение соцобязательств властей перед людьми, которые обеспечивали их безопасность.