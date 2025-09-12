Инцидент с беспилотными летательным аппаратами на территории Польши может являться очередной провокацией украинской стороны, организованной при поддержке ряда спецслужб Запада, заявил политик из Швейцарии Женевы Ги Меттан.
«Посмотрим, что покажет расследование, но есть большая вероятность, что это новая провокация Украины, организованная в сотрудничестве с некоторыми западными спецслужбами», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.
Депутат кантонального парламента Женевы уточнил, что, по его мнению, Украина и западные государства пытаются оказать влияние на президента США Дональда Трампа. Киев и Запад желают, чтобы Трамп утвердил ограничительные меры против РФ.
Помимо этого, по словам политика, эта провокация направлена на то, чтобы отвлечь страны ЕС от своих внутренних проблем, они должны быть вынуждены продолжать поддерживать Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о нарушении польского воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что в населённом пункте Пшимярки обнаружили обломки 17 беспилотника.
Ранее Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательным аппаратами в Польше мог являться ошибкой.