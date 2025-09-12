Суд вынес приговор экс-президенту Бразилии: сколько лет получил Болсонару

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в заговоре с целью государственного переворота. Экс-глава государства проведет в тюрьме 27 лет и три месяца. Об этом пишет новостной портал G1.
Отмечается, что заседание суда по этому вопросу состоялось в четверг, 11 сентября. Политик правил страной с 2019 по 2023 год.
«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — сказано в документе.
Как пояснил прокурор, экс-президент виновен в организации заговора против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он, по сведениям следствия, собрал группу с целью госпереворота.