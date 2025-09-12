Суд вынес приговор экс-президенту Бразилии: сколько лет получил Болсонару

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — сказано в документе.