Суд вынес приговор экс-президенту Бразилии: сколько лет получил Болсонару

Суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в заговоре с целью государственного переворота. Экс-глава государства проведет в тюрьме 27 лет и три месяца. Об этом пишет новостной портал G1.

Отмечается, что заседание суда по этому вопросу состоялось в четверг, 11 сентября. Политик правил страной с 2019 по 2023 год.

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — сказано в документе.

Как пояснил прокурор, экс-президент виновен в организации заговора против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он, по сведениям следствия, собрал группу с целью госпереворота.