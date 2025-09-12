В РФ начался Единый день голосования

Прямые выборы губернаторов в 20 российских регионах, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний состоятся в Единый день голосования с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 сентября.
Прямые губернаторские выборы проводятся в Республиках Коми, Татарстан, Чувашия, Севастополе, на Камчатке, в Краснодарском, Пермском краях, Иркутской, Курской, Костромской, Новгородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Брянской, Тамбовской, Калужской, Ленинградской, Оренбургской областях и Еврейской автономной области, передает РИА Новости.
Часть данных кампаний связаны с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе, которые провел президент Российской Федерации Владимир Путин. В ноябре прошлого года он уволил по собственному желанию глав Ростовской, Тамбовской, Еврейской автономной областей и Республики Коми, назначив на их места временно исполняющих обязанности.
В декабре 2024 года заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области, возглавлявший регион 205 дней.
11 сентября в ЦИК России был разделен ключ для расшифровки результатов электронного голосования. Это один из важнейших шагов, который направлен на защиту голосов избирателей от возможных вмешательств и на обеспечение их неизменности до окончательного подведения итогов голосования.